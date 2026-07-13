Sub amatoriale scopre un cadavere a 40 metri di profondità Giallo sul nome

Notizia in breve

Un sub amatoriale ha trovato un cadavere a circa quaranta metri di profondità nel Lago Maggiore, nelle acque di Caldè, vicino a Castelveccana. Il corpo si trovava a circa 60 metri dalla riva. La scoperta è avvenuta nelle acque antistanti la località. Non sono stati resi noti dettagli sul nome o altre informazioni identificative del corpo. La polizia ha avviato le indagini per determinare le cause e l’identità della persona.