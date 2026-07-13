Sub amatoriale scopre un cadavere a 40 metri di profondità Giallo sul nome
Un sub amatoriale ha trovato un cadavere a circa quaranta metri di profondità nel Lago Maggiore, nelle acque di Caldè, vicino a Castelveccana. Il corpo si trovava a circa 60 metri dalla riva. La scoperta è avvenuta nelle acque antistanti la località. Non sono stati resi noti dettagli sul nome o altre informazioni identificative del corpo. La polizia ha avviato le indagini per determinare le cause e l’identità della persona.
CASTELVECCANA (Varese) Un corpo spunta dalle profondità del Lago Maggiore. Un sub amatoriale ha scoperto a quaranta metri di profondità un cadavere nelle acque antistanti alla località di Caldè, nel comune di Castelveccana, a una sessantina di metri dalla riva. L’uomo, dopo aver notato il cadavere sul fondale, ha immediatamente dato l’allarme, facendo scattare una complessa operazione di recupero coordinata dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un importante dispiegamento di mezzi: un’autopompa, un battello pneumatico da soccorso, il nucleo sommozzatori specializzato e l’elicottero decollato dalla base di Malpensa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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