Un sub amatoriale ha trovato questa mattina un cadavere nel Lago Maggiore, a circa 40 metri di profondità. La vittima potrebbe essere un giovane scomparso ad agosto 2025. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per le operazioni di recupero e per le verifiche necessarie. La polizia sta indagando sull’identità e sulle cause della morte, che sono ancora da chiarire. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo all’età precisa o alle circostanze del decesso.

Questa mattina un sub amatoriale ha rinvenuto nel Lago Maggiore un cadavere, forse appartiene ad un giovane scomparso ad agosto 2025 Macabra scoperta nelle acque dellago Maggiore, dove nella mattinata di oggi unsub amatorialeha individuato un cadavere durante un’immersione nella zona delParco delle Fornaci di Caldè, frazione di Castelveccana, nel Varesotto.Il corpo si trovava a circa 40 metri di profonditàe a una 60ina di metri dalla riva, in un punto difficile da raggiungere e caratterizzato da fondali complessi. L’allarme è scattato intorno alle 11. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con autopompa, battello pneumatico da soccorso, il Nucleo sommozzatori e l’elicottero proveniente dal reparto di Malpensa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lago Maggiore, rinvenuto cadavere: si trovava a 40 metri di profondità

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