Giallo sul lago Maggiore scoperto un cadavere da sub amatoriale
Un sub amatoriale ha trovato un cadavere nelle acque del lago Maggiore, a circa 40 metri di profondità e 60 metri dalla riva, a Castelveccana, in provincia di Varese. La scoperta è avvenuta durante un’immersione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vittima o sulle circostanze del ritrovamento.
Un sub amatoriale ha trovato un corpo nelle acque del lago Maggiore a Castelveccana, in provincia di Varese, a circa 40 metri di profondità e a 60 dalla riva. Da Malpensa è stato inviato l'elicottero dei vigili del fuoco per le ricerche Sul posto, in località Caldé, stanno intervenendo i vigili del fuoco con autopompa e battello pneumatico da soccorso, il nucleo sommozzatori, l'elicottero dei vigili del fuoco arrivato da Malpensa. Sul posto anche la guardia costiera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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