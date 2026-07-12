Giallo sul lago Maggiore scoperto un cadavere da sub amatoriale

Da ilgiorno.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un sub amatoriale ha trovato un cadavere nelle acque del lago Maggiore, a circa 40 metri di profondità e 60 metri dalla riva, a Castelveccana, in provincia di Varese. La scoperta è avvenuta durante un’immersione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vittima o sulle circostanze del ritrovamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un sub amatoriale ha trovato un corpo nelle acque del lago Maggiore a Castelveccana, in provincia di Varese, a circa 40 metri di profondità e a 60 dalla riva. Da Malpensa è stato inviato l'elicottero dei vigili del fuoco per le ricerche Sul posto, in località Caldé, stanno intervenendo i vigili del fuoco con autopompa e battello pneumatico da soccorso, il nucleo sommozzatori, l'elicottero dei vigili del fuoco arrivato da Malpensa. Sul posto anche la guardia costiera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

giallo sul lago maggiore scoperto un cadavere da sub amatoriale
© Ilgiorno.it - Giallo sul lago Maggiore, scoperto un cadavere da sub amatoriale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GIORGIA SCOPRE CHE LILY LOVEBRAIDS SI NASCONDE IN CASA NOSTRA!

Video GIORGIA SCOPRE CHE LILY LOVEBRAIDS SI NASCONDE IN CASA NOSTRA!

Notizie e thread social correlati

Varese, cadavere trovato nel lago Maggiore da un sub amatorialeIl corpo senza vita di una persona è stato trovato nel lago Maggiore, in località Caldé, da un sub amatoriale.

Giallo vicino al lago di Nemi: trovato cadavere in un dirupoUn uomo è stato trovato senza vita in un dirupo di un'area boschiva vicino al lago di Nemi.

Argomenti più discussi: Acque sotto esame: Angera accetta la sfida; Operaio colpito da un palo.

giallo sul lago maggioreGiallo sul lago Maggiore, scoperto un cadavere da sub amatorialeVigili del fuoco al lavoro per recuperare il corpo a 40 metri di profondità nella acque del Verbano antistanti Castelveccana, in località Caldè ... ilgiorno.it

giallo sul lago maggiorePaura sul Lago Maggiore: barca prende fuoco al largo di Cannobio, sei persone salvate dalla Guardia di FinanzaL'incendio è scoppiato a bordo di un'imbarcazione svizzera nelle acque antistanti Cannobio. Turisti e skipper sono stati evacuati in pochi minuti dalla vedetta delle Fiamme Gialle. Nessun ferito. giornalelavoce.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web