Su WhatsApp arrivano le notifiche per i compleanni | ricordano le date per tutti i contatti in rubrica

Notizia in breve

WhatsApp ha introdotto una funzione nelle versioni Beta che invia notifiche di compleanno per tutti i contatti in rubrica. Le notifiche ricordano la data di nascita di ogni contatto e si presentano come avvisi simili a quelli di Facebook. La funzione è disponibile solo in alcune versioni di prova e non ancora in versione stabile. Non sono stati comunicati dettagli sulla data di rilascio ufficiale.