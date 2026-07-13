Su WhatsApp arrivano le notifiche per i compleanni | ricordano le date per tutti i contatti in rubrica
WhatsApp ha introdotto una funzione nelle versioni Beta che invia notifiche di compleanno per tutti i contatti in rubrica. Le notifiche ricordano la data di nascita di ogni contatto e si presentano come avvisi simili a quelli di Facebook. La funzione è disponibile solo in alcune versioni di prova e non ancora in versione stabile. Non sono stati comunicati dettagli sulla data di rilascio ufficiale.
WhatsApp ha lanciato una nuova funzione in una delle sue versioni Beta. Parliamo di una notifica dedicata ai compleanni molto simile a quella di Facebook. Non solo: WhatsApp dovrebbe avere anche una sezione con il riepilogo di tutti i compleanni in rubrica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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