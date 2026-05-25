A maggio 6 studenti su 10 fanno le ore piccole per studiare Sui social è rivolta | I professori si ricordano tutti insieme di non avere abbastanza voti Siamo ragazzi non macchine

A maggio, sei studenti su dieci restano svegli fino a tardi per studiare. Sui social, i commenti criticano i professori: “Si ricordano di non avere abbastanza voti tutti insieme. Siamo ragazzi, non macchine”. Un gruppo di studenti delle superiori è sdraiato sui materassini in palestra, senza una pausa programmata o esercizi di rilassamento. La scena mostra ragazzi che si riposano dopo ore di studio intenso, in un ambiente diverso dalla classe.

Un gruppo di studenti delle superiori stesi sui materassini della palestra. Non si tratta di una pausa programmata né di un esercizio di rilassamento. Sono crollati. La causa? Le notti passate a studiare per sopravvivere alla raffica di verifiche e interrogazioni di fine anno. La foto, diventata virale, ha trasformato un episodio apparentemente minore in un sintomo diffuso. A certificare il fenomeno ci pensa un instant poll di Skuola.net condotto su oltre 2mila utenti. I numeri disegnano un quadro preciso: a maggio, sei studenti su dieci tirano tardi o fanno le ore piccole per finire il programma. Tra questi, il 20% vive questo stress solo nel mese del rush finale, quando i docenti tentano di recuperare voti mancanti prima degli scrutini. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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