Studente viene bocciato il TAR ordina alla scuola di mostrare le prove dei compagni | La riservatezza cede di fronte al diritto di difesa

Il Tar ha ordinato a una scuola di mostrare le prove dei compagni di uno studente bocciato, affermando che la riservatezza cede di fronte al diritto di difesa. La decisione arriva dopo che l’istituto aveva negato l’accesso ai documenti, citando difficoltà tecniche di anonimizzazione. Il tribunale ha stabilito che l’interesse dello studente a conoscere le prove è concreto e motivato, e che l’ostacolo tecnico non può essere un motivo sufficiente per negare l’accesso.

L’accesso ai documenti scolastici non può essere negato per mere difficoltà tecniche di anonimizzazione, specie quando l’interesse difensivo dello studente è concreto e rigorosamente motivato. Con la sentenza n. 1082026, depositata lo scorso 22 maggio, la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso di un ragazzo di quarta superiore, bocciato agli esami di recupero di italiano e latino, che chiedeva di visionare le prove sostenute dai compagni di classe nelle stesse discipline per dimostrare una disparità di trattamento. Il giudice ha annullato il diniego del Liceo Scientifico Statale e ordinato l’esibizione della documentazione, con l’obbligo per la scuola di oscurare solo i riferimenti identificativi degli studenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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