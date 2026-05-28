Un studente bocciato agli esami di recupero ha chiesto di visionare i compiti dei suoi compagni. La scuola si è opposta, sostenendo la tutela della privacy degli studenti. Tuttavia, il Tar della Sicilia ha accolto il ricorso e ha stabilito che il diritto alla difesa del ragazzo prevale, autorizzandolo a vedere i compiti degli altri studenti. La decisione riguarda la tutela legale del diritto di accesso ai documenti.

Il diritto alla difesa prevale sulla privacy, anche tra i banchi di scuola. Lo ha stabilito il Tar della Sicilia (Sezione Seconda, sentenza n. 014762026), accogliendo il ricorso di uno studente di quarta superiore bocciato dopo aver fallito gli esami di riparazione di italiano e latino. Come riportato dal portale specializzato Orizzonte Scuola, i giudici amministrativi hanno ordinato al liceo di mostrare al ragazzo i compiti scritti e i verbali dei suoi compagni di classe per verificare l'eventuale disparità di trattamento nella valutazione. La storia: cosa è successo Dopo la bocciatura notificata a settembre 2025, lo studente aveva chiesto l'accesso agli atti non solo dei propri elaborati, ma anche di quelli dei due soli compagni che avevano sostenuto le stesse prove. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Studente bocciato agli esami di recupero chiede di vedere i compiti dei compagni, la scuola si oppone ma il Tar dice sì: «È suo diritto»

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