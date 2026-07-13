Iran Trump rivendica controllo Stretto di Hormuz e minaccia | ‘Chiederemo pedaggio 20% su transiti’

Gli Stati Uniti hanno annunciato la volontà di assumere il controllo diretto dello Stretto di Hormuz, chiedendo un pedaggio del 20% sui transiti. Il governo americano afferma che i transiti saranno soggetti a pagamento per la sorveglianza. L'Iran ha risposto con fermezza, dichiarando che non permetterà alcuna interferenza statunitense nello stretto.

Trump dichiara che gli Stati Uniti sono pronti ad assumere il controllo diretto dello Stretto di Hormuz e che verranno pagati per sorvegliarlo. L'Iran replica duramente: "Non permetteremo alcuna interferenza americana. Chi collaborerà con Washington sarà considerato parte del conflitto" Nuovo scontro verbale traStati Uniti eIransul futuro delloStretto di Hormuz,il passaggio marittimo strategico attraverso cui transita una quota significativa del commercio mondiale dipetrolio. Il presidente americanoDonald Trumpha dichiarato che Washington è pronta ad assumere un ruolo diretto nellagestione della rotta, sostenendo che gli Stati Uniti debbano essere compensati per il lavoro svolto nella sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Iran, la guerra non è finita. Trump: lo Stretto di Hormuz resta chiuso

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