Il 23 maggio si ricorda la strage di Capaci, avvenuta nel 1992, che causò la morte di magistrati, agenti di scorta e civili. La premier ha ricordato l’evento sottolineando che la memoria non è adorare le ceneri, ma custodire il fuoco. Durante la cerimonia sono state deposte rose bianche e rosse. La ricorrenza ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno partecipato a commemorazioni e momenti di riflessione.

“La strage di Capaci ha cambiato tutto, nessuno ha più potuto fingere di non sapere o accettare di essere complici“. Un mazzo di rose bianche e rosse deposto al monumento dedicato a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli uomini della scorta Rocco Dicillo, Agostino Montinaro e Vito Schifani, lungo sull’Autostrada A-29, svincolo di Capaci dove il 23 maggio 1992 si consumò una strage che cambiò per sempre il rapporto tra Stato e mafia, tra cittadini e mafia. Il testimone “di Giovanni e Paolo non è caduto, è saldo nelle mani delle istituzioni, rappresenta un giuramento quotidiano che va onorato con i fatti“, ribadisce il presidente del... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Strage di Capaci, Meloni ricorda le vittime: ‘La memoria non è adorare le ceneri ma custodire il fuoco’

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Strage di Capaci, Mattarella e Meloni: «Memoria e legalità contro la mafia»

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Giorgia Meloni è a Palermo per rendere omaggio a Giovanni Falcone, alle vittime della strage di Capaci e a tutti gli uomini e le donne dello Stato che hanno sacrificato la propria vita nella lotta alla mafia. La sua presenza in Sicilia è il segno di uno Stato che c’ x.com

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