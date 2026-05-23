A Trezzano sul Naviglio, nell’hinterland di Milano, è stata danneggiata la targa commemorativa delle vittime della Strage di Capaci. La placca, dedicata alla memoria delle persone uccise nell’attentato, è stata trovata con segni di sfregio e danneggiata. L’episodio è stato segnalato alle autorità, che stanno verificando quanto accaduto. Nessuno è stato ancora identificato o fermato.

A Trezzano sul Naviglio, nell’hinterland della provincia di Milano, un episodio di vandalismo ha colpito il monumento dedicato alla memoria delle vittime della Strage di Capaci. La targa commemorativa è stata trovata spezzata all’interno dell’area pubblica dove sorge il memoriale. Il danno riguarda il supporto dedicato a Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta. L’episodio è stato scoperto dagli addetti alla manutenzione del verde nella mattinata precedente alle segnalazioni ufficiali. Le condizioni del manufatto hanno immediatamente richiamato l’attenzione delle autorità locali. Il gesto ha provocato una forte reazione istituzionale e sociale, con parole nette da parte del sindaco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vandalizzata la targa in memoria delle vittime della Strage di Capaci: “Sfregio ignobile”

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