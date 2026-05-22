Legalità e memoria l' associazione nazionale magistrati ricorda le vittime della strage di Capaci
In occasione del 34º anniversario della strage di Capaci, l’Associazione Nazionale Magistrati ha organizzato un evento per ricordare le vittime dell’attentato. La strage, avvenuta in Italia, ha causato la morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e di tre agenti della scorta. L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale e l’Ente Teatro di Messina. L’obiettivo è mantenere viva la memoria di quegli eventi e sottolineare l’importanza della legalità.
In occasione del 34mo anniversario della strage di Capaci, dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, l’Associazione Nazionale Magistrati ha organizzato, d’intesa con l’Ufficio scolastico provinciale e l’Ente Teatro di Messina, un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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