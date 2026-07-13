storie di amore e dolore quattro casi in tre anni

Negli ultimi tre anni, quattro casi di omicidi tra le mura domestiche sono stati registrati a Bologna. Le vicende, tutte caratterizzate da situazioni di sofferenza legate a malattie, hanno portato alla morte di persone uccise dai propri familiari. La cronaca locale riporta episodi di violenza che si sono verificati in ambito familiare, con dinamiche che si sono ripetute nel tempo. Non sono stati forniti dettagli sui nomi o sulle circostanze specifiche di ciascun episodio.

Roberto e Gianna non sono stati i primi. La cronaca di Bologna, con tragica cadenza, racconta di fatti analoghi. Omicidi tra le mura domestiche, maturati nel dolore della malattia. Nel dicembre di due anni fa era successo ad Altedo di Malalbergo, dove Luciano Baraldi, 71 anni, aveva sparato alla moglie Marina Bassoli, 64 anni, malata da tempo. Avevano lasciato un biglietto, scritto a quattro mani: "Quella che stiamo vivendo non è più vita", diceva. Un anno prima, nel luglio del 2023, Atos Ricini, di 72 anni, aveva chiamato il figlio: "Uccido la nonna", gli aveva detto. E poi aveva sparato con un fucile da caccia a sua madre Norma, 94 anni, nell’appartamento che condividevano in via Marzabotto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Lo Sceicco Lascia il Suo Grande Amore — Anni Dopo Lei Torna con Tre Figli

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