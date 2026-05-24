Simone Peppe Ciro Enzo 27 anni di dolore | Salerno ricorda i quattro angeli del treno granata

Notizia in breve

A 27 anni dall’incidente ferroviario, Salerno ricorda i quattro giovani morti, noti come gli “angeli del treno granata”. La tragedia ha coinvolto quattro uomini di 27 anni e ha lasciato un segno indelebile nelle famiglie e nella comunità locale. La memoria si rinnova ogni anno con cerimonie e commemorazioni pubbliche. La vicenda è rimasta impressa nella storia della tifoseria e della città, segnando un lutto collettivo durato quasi tre decenni.