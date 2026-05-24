Simone Peppe Ciro Enzo 27 anni di dolore | Salerno ricorda i quattro angeli del treno granata
A 27 anni dall’incidente ferroviario, Salerno ricorda i quattro giovani morti, noti come gli “angeli del treno granata”. La tragedia ha coinvolto quattro uomini di 27 anni e ha lasciato un segno indelebile nelle famiglie e nella comunità locale. La memoria si rinnova ogni anno con cerimonie e commemorazioni pubbliche. La vicenda è rimasta impressa nella storia della tifoseria e della città, segnando un lutto collettivo durato quasi tre decenni.
Un ricordo lungo 27 anni, una ferita profonda che ha segnato per sempre la storia delle famiglie, della comunità salernitana e della tifoseria. Il 24 maggio 1999, quattro giovanissimi supporter della Salernitana morirono carbonizzati nel treno Piacenza-Salerno. Si chiamavano Simone Vitale, Peppe. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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Maledetto treno, maledetto 24 maggio: Ciro, Enzo, Peppe e Simone, gli angeli granata x.com
Salerno e la Salernitana ricordano Ciro, Enzo, Peppe e Simone https://www.stiletv.it/news/119370/salerno-e-la-salernitana-ricordano-ciro-enzo-peppe-e-simone facebook
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