Quattro morti in tre incidenti | il dolore di una comunità per Simone Alessandro Lorenzo e Alessio

Da latinatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro persone hanno perso la vita in tre incidenti avvenuti nella provincia di Latina durante un sabato di maggio. I tre incidenti si sono verificati nel giro di poche ore e hanno coinvolto motociclisti e autovetture. Le vittime sono rispettivamente Simone, Alessandro, Lorenzo e Alessio. La comunità locale si è ritrovata a vivere il dolore di questa sequenza di tragedie che ha scosso l’intera zona. Le autorità stanno indagando sulle cause degli incidenti senza aver reso ancora pubblici dettagli specifici.

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Simone, Alessandro, Lorenzo e Alessio. Le loro vite si sono spezzate sulle strade della provincia di Latina in tre incidenti che si sono susseguiti a distanza di poche ore in un drammatico sabato di maggio. Un dolore grande che sconvolge l’intera comunità pontina.Quattro morti in tre. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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