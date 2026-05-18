Quattro morti in tre incidenti | il dolore di una comunità per Simone Alessandro Lorenzo e Alessio

Quattro persone hanno perso la vita in tre incidenti avvenuti nella provincia di Latina durante un sabato di maggio. I tre incidenti si sono verificati nel giro di poche ore e hanno coinvolto motociclisti e autovetture. Le vittime sono rispettivamente Simone, Alessandro, Lorenzo e Alessio. La comunità locale si è ritrovata a vivere il dolore di questa sequenza di tragedie che ha scosso l’intera zona. Le autorità stanno indagando sulle cause degli incidenti senza aver reso ancora pubblici dettagli specifici.

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