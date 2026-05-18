Quattro morti in tre incidenti | il dolore di una comunità per Simone Alessandro Lorenzo e Alessio
Quattro persone hanno perso la vita in tre incidenti avvenuti nella provincia di Latina durante un sabato di maggio. I tre incidenti si sono verificati nel giro di poche ore e hanno coinvolto motociclisti e autovetture. Le vittime sono rispettivamente Simone, Alessandro, Lorenzo e Alessio. La comunità locale si è ritrovata a vivere il dolore di questa sequenza di tragedie che ha scosso l’intera zona. Le autorità stanno indagando sulle cause degli incidenti senza aver reso ancora pubblici dettagli specifici.
Simone, Alessandro, Lorenzo e Alessio. Le loro vite si sono spezzate sulle strade della provincia di Latina in tre incidenti che si sono susseguiti a distanza di poche ore in un drammatico sabato di maggio. Un dolore grande che sconvolge l’intera comunità pontina.Quattro morti in tre. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
NASTY BUGIRI–TORORO HIGHWAY ACCIDENT:10 People Confirmed Dead on the Spot!
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