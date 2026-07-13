A Treviglio, entro fine luglio, cinque metal detector portatili saranno consegnati alla polizia locale. L'obiettivo è aumentare la sicurezza degli agenti e ridurre l’uso di coltelli tra i giovani. Gli strumenti saranno impiegati nelle operazioni di controllo sul territorio. La dotazione mira a prevenire incidenti e garantire un intervento rapido in caso di ritrovamento di armi bianche. La distribuzione si inserisce in un piano di rafforzamento delle misure di sicurezza urbana.

Treviglio, 13 luglio 2026 – Rafforzare la sicurezza del personale e contrastare il dilagare dei coltelli tra i giovanissimi. A Treviglio arrivano cinque nuovi metal detector portatili: entro fine mese saranno in dotazione alla polizia locale. Una risposta tecnologica alla diffusione di coltelli e piccoli oggetti atti a offendere tra i ragazzi, ma anche uno scudo per gli agenti in prima linea nei servizi di pattuglia. “Serviranno soprattutto a rafforzare la sicurezza dei poliziotti ”, spiega il comandante del Corpo Giovanni Vinciguerra. Il comandante precisa che la misura non è diretta soltanto ai minori. “Un esempio tipico è l’intervento in caso di risse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stop alle lame: metal detector per la polizia locale di Treviglio

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