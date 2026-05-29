Controlli più mirati e strumenti tecnologici per aumentare la sicurezza negli istituti scolastici di Salerno. Il Comune ha infatti dotato la Polizia Municipale di due metal detector portatili da utilizzare nell’ambito del progetto “Scuole Sicure”. La misura rappresenta uno dei primi effetti concreti della direttiva congiunta emanata dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero dell’Interno per contrastare fenomeni di illegalità e violenza negli ambienti scolastici. Due metal detector per la Polizia Municipale. L’amministrazione comunale ha formalizzato l’acquisto di due dispositivi palmari che saranno affidati agli agenti della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Scuole sicure a Salerno, arrivano i metal detector nelle verifiche della Polizia Municipale

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