Stop temporaneo alle linee fisse del Comune e polizia locale | lavori di migrazione tecnica

L'amministrazione comunale ha comunicato che i servizi di telefonia fissa saranno sospesi temporaneamente in due sedi istituzionali. La sospensione è dovuta a lavori di migrazione tecnica e potenziamento della rete che riguardano le linee fisse del Comune e della polizia locale. L'intervento è necessario per completare le operazioni di aggiornamento infrastrutturale. La sospensione entrerà in vigore nelle prossime ore e durerà fino al completamento degli interventi.