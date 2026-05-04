Stop temporaneo alle linee fisse del Comune e polizia locale | lavori di migrazione tecnica
L'amministrazione comunale ha comunicato che i servizi di telefonia fissa saranno sospesi temporaneamente in due sedi istituzionali. La sospensione è dovuta a lavori di migrazione tecnica e potenziamento della rete che riguardano le linee fisse del Comune e della polizia locale. L'intervento è necessario per completare le operazioni di aggiornamento infrastrutturale. La sospensione entrerà in vigore nelle prossime ore e durerà fino al completamento degli interventi.
FASANO - L'Amministrazione comunale ha annunciato una sospensione temporanea dei servizi di telefonia fissa in due sedi istituzionali, necessaria per completare fondamentali interventi di migrazione tecnica e potenziamento della rete. L'iniziativa, finalizzata a migliorare l'efficienza dei.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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