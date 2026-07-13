Da giovedì 16 luglio, in tutta Italia, è obbligatorio assicurare la responsabilità civile per chi utilizza un monopattino elettrico di proprietà. Chi non si adegua rischia multe. La normativa si applica a tutti i possessori di monopattini, anche quelli usati per spostamenti personali. L’obiettivo è regolamentare l’uso e garantire coperture in caso di incidenti. Le autorità stanno monitorando il rispetto delle nuove disposizioni e saranno applicate sanzioni a chi non si conforma.

Da giovedì 16 luglio, in tutta Italia, chi utilizza un monopattino elettrico di proprietà dovrà essere coperto da una specifica assicurazione per la responsabilità civile. L’obbligo, introdotto dal nuovo Codice della strada e rinviato di due mesi dal governo su richiesta dell’Ania, interesserà circa un milione di persone. Per chi non si adegua sono previste multe da 100 a 400 euro. Ora serve l’assicurazione. La nuova copertura servirà a risarcire i danni provocati durante la circolazione: dalle lesioni a pedoni e ciclisti agli urti contro automobili, motocicli o altri veicoli. Non basterà, però, la tradizionale Rc Capofamiglia che molte famiglie hanno già sottoscritto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Stop al monopattino selvaggio, scatta l’assicurazione obbligatoria per tutti: multe per chi non si adegua

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Monopattini, cambia tutto: targa e assicurazione obbligatorie entro maggio

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