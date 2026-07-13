Stipendio aumenti e arretrati nel cedolino di agosto esclusa dal calcolo l’IVC Snals | Un primo segnale ma non ancora sufficiente

Nel cedolino di agosto, il personale scolastico e AFAM riceverà gli aumenti salariali previsti dal CCNL 2025-2027, esclusa l’IVC dal calcolo. Sono inclusi gli arretrati e gli aumenti, ma il calcolo non tiene conto di questa voce. Lo stipendio subirà un incremento, mentre l’IVC resterà fuori. Lo Snals definisce il provvedimento come un primo passo, ma non ancora sufficiente.

Con il cedolino di agosto NoiPA applicherà al personale della Scuola e dell’AFAM gli incrementi tabellari previsti dal CCNL “Istruzione e Ricerca” 2025-2027. Nello stesso mese è attesa anche la liquidazione degli arretrati relativi al 2025 e al 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Aumento stipendi docenti e Ata nel cedolino di agosto, arretrati probabilmente a luglio

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