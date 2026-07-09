Stipendi prof è ufficiale | nel cedolino di agosto aumenti e arretrati del nuovo contratto La comunicazione NoiPa

Nel cedolino di agosto 2026 saranno visibili gli aumenti e gli arretrati previsti dal nuovo contratto del comparto istruzione e ricerca. La comunicazione ufficiale arriva da NoiPa, che applicherà gli adeguamenti degli stipendi tabellari come stabilito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro firmato il 1° luglio 2026 presso l’Aran.

NoiPA applicherà nel cedolino di agosto 2026 gli adeguamenti degli stipendi tabellari previsti dal nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto in via definitiva il 1° luglio 2026 presso l'Aran. La comunicazione ufficiale arriva dalla piattaforma digitale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il rinnovo contrattuale interessa circa 1,2 milioni di dipendenti, tra docenti, personale Ata, ricercatori, tecnologi, lettoriCEL, personale tecnico-amministrativo degli enti di ricerca e delle istituzioni Afam. Oltre agli incrementi stipendiali, NoiPA provvederà anche al pagamento degli arretrati relativi agli anni 2025 e 2026, compresa la mensilità di luglio 2026, attraverso un'emissione speciale con esigibilità prevista entro il mese di agosto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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