Stipendi prof è ufficiale | nel cedolino di agosto aumenti e arretrati del nuovo contratto La comunicazione NoiPa

Da ilmessaggero.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel cedolino di agosto 2026 saranno visibili gli aumenti e gli arretrati previsti dal nuovo contratto del comparto istruzione e ricerca. La comunicazione ufficiale arriva da NoiPa, che applicherà gli adeguamenti degli stipendi tabellari come stabilito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro firmato il 1° luglio 2026 presso l’Aran.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

NoiPA applicherà nel cedolino di agosto 2026 gli adeguamenti degli stipendi tabellari previsti dal nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto in via definitiva il 1° luglio 2026 presso l'Aran. La comunicazione ufficiale arriva dalla piattaforma digitale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il rinnovo contrattuale interessa circa 1,2 milioni di dipendenti, tra docenti, personale Ata, ricercatori, tecnologi, lettoriCEL, personale tecnico-amministrativo degli enti di ricerca e delle istituzioni Afam. Oltre agli incrementi stipendiali, NoiPA provvederà anche al pagamento degli arretrati relativi agli anni 2025 e 2026, compresa la mensilità di luglio 2026, attraverso un'emissione speciale con esigibilità prevista entro il mese di agosto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

stipendi prof 232 ufficiale nel cedolino di agosto aumenti e arretrati del nuovo contratto la comunicazione noipa
© Ilmessaggero.it - Stipendi prof, è ufficiale: nel cedolino di agosto aumenti e arretrati del nuovo contratto. La comunicazione NoiPa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Stipendi NoiPA giugno, cedolino e accredito: quando arrivano importi e possibili arretratiGli stipendi di giugno per i dipendenti pubblici vengono accreditati tramite il sistema NoiPA.

Stipendi docenti, arretrati attesi a luglio: a chi spettano e come cambia il cedolino NoiPAA luglio 2026, arriveranno gli arretrati sugli stipendi dei docenti, relativi a aumenti contrattuali non ancora corrisposti.

Temi più discussi: Stipendi prof, è ufficiale: nel cedolino di agosto aumenti e arretrati del nuovo contratto. La comunicazione NoiPa; Arretrati docenti luglio 2026, tutto quello che c’è da sapere; Stipendio docenti 2026: quanto guadagna un insegnante?; Contratto Scuola e Ricerca, rinnovo ufficiale: aumenti e arretrati su NoiPA.

stipendi prof è ufficialeStipendi prof, è ufficiale: nel cedolino di agosto aumenti e arretrati del nuovo contratto. La comunicazione NoiPaNoiPA applicherà nel cedolino di agosto 2026 gli adeguamenti degli stipendi tabellari previsti dal nuovo CCNL Istruzione e Ricerca ... msn.com

Stipendi prof, aumenti medi di 143 euro al mese: arriva la firma del nuovo contratto. SimulazioniROMA Per 1,3 milioni di lavoratori pubblici è in arrivo un aumento medio lordo mensile di 137 euro. E fino a 1.253 euro di arretrati. Sono i calcoli che derivano dalla bozza di accordo che sarà oggi ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web