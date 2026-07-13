Stefano De Martino a casa di Belén per il compleanno di Luna | c'è anche Spinalbese ma manca Gaetano Fidanzati

Stefano De Martino e Antonino Spinalbese sono stati presenti a casa di Belén Rodriguez per il compleanno di Luna Marì. Durante l'evento, sono stati visti entrambi, mentre Gaetano Fidanzati non era presente. L'incontro ha coinvolto anche altri ospiti, senza ulteriori dettagli sulle persone coinvolte o sul numero di partecipanti. La festa si è svolta in un ambiente privato e non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali.

Belén Rodriguez riunisce gli ex compagni Stefano De Martino e Antonino Spinalbese sotto lo stesso tetto per festeggiare il compleanno di Luna Marì, la sua secondogenita. Una festa in casa e la famiglia al completo hanno reso orgogliosa la showgirl, che mostra sui social il frutto dei suoi sforzi per tenere unita la sua famiglia: "Con il tempo è possibile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tensioni tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez il gossip continua

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Belén a casa con l'amica del cuore e come la stanno aiutando gli ex Stefano De Martino e Antonino SpinalbeseBelén Rodriguez è a casa con un’amica, mentre gli ex compagni Stefano De Martino e Antonino Spinalbese le forniscono assistenza.

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