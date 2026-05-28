Belén Rodriguez è a casa con un’amica, mentre gli ex compagni Stefano De Martino e Antonino Spinalbese le forniscono assistenza. La showgirl riceve supporto anche dalla sorella e da Patrizia Griffini. Nessuna informazione su eventuali cause o motivazioni specifiche per la sua presenza a casa. La notizia si concentra sulla presenza di persone vicine a lei in un momento di necessità.

Belén Rodriguez ha fatto ritorno a casa dopo essere stata ricoverata per alcune ore al Policlinico di Milano. Era stata trasportata in ospedale dopo essersi sentita male mentre si trovava in casa sua, in zona Brera. Avrebbe urlato “aiutatemi” e un vicino di casa avrebbe allertato i soccorsi. Ora l’argentina è tornata nel suo appartamento. Vicina a lei c’è l’amica di una vita, Patrizia Griffini, la “Petineuse” che è diventata nota al pubblico televisivo partecipando al Grande Fratello 5. Belén Rodriguez, al suo fianco l'amica di sempre Patrizia Griffini: "Risponde lei al telefono" Il sostegno degli ex compagni Stefano De Martino e... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Belén a casa con l'amica del cuore e come la stanno aiutando gli ex Stefano De Martino e Antonino Spinalbese

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