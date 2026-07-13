Luna Marì ha compiuto cinque anni e la festa è stata condivisa sui social dalla madre, Belen Rodriguez. Sono state pubblicate alcune foto di gruppo dell’evento, che mostrano la famiglia riunita. Tra gli invitati anche l’ex compagno e padre della bambina, che ha partecipato alla celebrazione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altri partecipanti o sul luogo della festa.

Luna Marì ha spento 5 candeline: mamma Belen Rodriguez ha condiviso alcuni degli scatti della festa in famiglia su Instagram, pubblicando le foto di gruppo del compleanno della sua piccolina. Non poteva mancare il papà della bimba, Antonino Spinalbese, sempre presente nella sua vita. E insieme agli zii Cecilia e Ignazio Moser – con la piccola Clara Isabel – e Jeremias, impossibile non notare tra gli invitati anche Stefano De Martino. L’ex marito di Belen infatti, che ha sempre nutrito un grande affetto per Luna Marì, era presente alla festa, dimostrando un affetto che va oltre il matrimonio finito (due volte). Luna Marì compie 5 anni: Stefano De Martino e Antonino Spinalbese insieme alla festa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen, c’è anche De Martino al compleanno di Luna Marì: “Che bella la famiglia unita”

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Belen Rodriguez e la dedica per il compleanno di Santiago de Martino

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“La bimba più bella”. Tutti pazzi per Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez è cresciuta ed è un vero splendore: com’è diventataLuna Marì Spinalbese, figlia di Belen Rodriguez, è ormai quasi cinque anni e continua a ricevere molta attenzione sui social.

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