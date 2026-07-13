Stefano Corti è stato ricoverato in ospedale dopo aver subito una puntura di zecca, che inizialmente sembrava un pelo incarnito. L'influencer ha condiviso sui social di aver vissuto giorni complicati dopo il viaggio in Sudafrica, senza specificare ulteriori dettagli sulla sua condizione o sul trattamento ricevuto. La notizia si basa sulle sue testimonianze pubbliche, senza fonti ufficiali aggiuntive.

Stefano Corti ha raccontato ai suoi follower di aver vissuto giorni molto difficili dopo il rientro da un viaggio in Sudafrica. Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, l’inviato de Le Iene ha spiegato di essere stato punto a una gamba da una zecca africana e di aver sviluppato una rickettsiosi, un’infezione batterica trasmessa all’uomo dal morso di artropodi infetti, con sintomi sempre più allarmanti, a partire da febbre alta, dolori e un linfonodo ingrossato. I post di Stefano Corti in ospedale (da Instagram) Per raccontare la sua esperienza, Corti ha condiviso una foto della lesione comparsa sulla gamba e uno scatto che lo ritrae in ospedale, sdraiato a letto con una flebo al braccio. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Stefano Corti ricoverato per rickettsiosi dopo la puntura di una zecca, era appena tornato da un viaggio in AfricaStefano Corti è stato ricoverato con una diagnosi di rickettsiosi dopo aver subito una puntura di zecca.

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Pensava fosse un pelo incarnito: corsa in ospedale nella notte per l'inviato delle Iene Stefano Corti ift.tt/A2Gla8d x.com

Stefano Corti in ospedale dopo la puntura di una zecca: All’inizio sembrava un pelo incarnito (FOTO)Stefano Corti ha raccontato sui social il ricovero dopo la puntura di una zecca africana, durante un viaggio. Dai primi sintomi alla diagnosi di rickettsiosi. cinemaserietv.it

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