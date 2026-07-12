Stefano Corti morso da una zecca | Ricoverato in ospedale dopo febbre altissima dolore alle ossa e nausea

Dopo un viaggio in Africa, un uomo ha notato una lesione sulla gamba. Poco dopo, ha sviluppato febbre alta, dolori alle ossa e nausea. Le sue condizioni sono peggiorate nel giro di poche ore, portandolo in ospedale. È stato diagnosticato che era stato morso da una zecca, e ora si trova sotto osservazione.

Stefano Corti era da poco tornato da un viaggio in Africa quando ha notato una lesione sulla gamba. Pensava che non fosse nulla di grave poi però "le cose sono degenerate" con sintomi sempre più invalidanti. In ospedale la diagnosi: rickettsiosi causata dal morso di una zecca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Stefano Corti ricoverato per rickettsiosi dopo la puntura di una zecca, era appena tornato da un viaggio in AfricaStefano Corti è stato ricoverato con una diagnosi di rickettsiosi dopo aver subito una puntura di zecca.

Temi più discussi: Pensava fosse un pelo incarnito: corsa in ospedale nella notte per l'inviato delle Iene Stefano Corti; Stefano Corti: Io in ospedale per rickettsiosi trasmessa da una zecca africana. Febbre quasi a 40 gradi, nausea e dolori. Non sottovalutate i sintomi; Stefano Corti morso da una zecca africana: l’inviato delle Iene ricoverato per rickettsiosi. Pensavo fosse un pelo incarnito; L'inviato delle Iene Stefano Corti punto da una zecca africana: Dolori, nausee e febbre fino a 39,5, non sottovalutate i sintomi.

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