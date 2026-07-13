Stefano Corti corsa in ospedale dopo esser stato morso da una zecca | come sta?

Un noto inviato televisivo è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato morso da una zecca durante un viaggio in Sudafrica. Le sue condizioni sono state monitorate, ma non sono stati forniti dettagli ulteriori sulla gravità o sul decorso clinico. La persona ha ricevuto cure mediche in seguito alla puntura, che ha richiesto un intervento ospedaliero. La notizia è stata resa nota senza ulteriori specifiche sulle eventuali complicazioni.

Stefano Corti, ricovero in ospedale dopo essere stato punto da una zecca: le sue condizioni. Brutta disavventura per il noto inviato de Le Iene Stefano Corti, ricoverato in ospedale dopo essere stato punto, mentre era in viaggio in Sudafrica, da una zecca. E’ lui stesso su Instagram a raccontare quanto accaduto e ad aggiornare i suoi follower sulle sue condizioni di salute. Stefano Corti, noto inviato del programma televisivo Mediaset “Le Iene“, è stato punto da una zecca mentre si trovava in viaggio in Sudafrica. Una volta rientrato in Italia, Corti ha iniziato a manifestare diversi sintomi, tra cui febbre molto alta e dolori vari. Su... 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Pensava fosse un pelo incarnito: corsa in ospedale nella notte per l'inviato delle Iene Stefano Corti ift.tt/A2Gla8d x.com

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