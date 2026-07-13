Stefano Corti ha spiegato di aver pensato di avere un pelo incarnito, ma dopo il rientro da un viaggio in Sud Africa ha scoperto di essere stato morso da una zecca. Dopo aver accusato dolori, febbre alta e una lesione, si è rivolto a un’infettivologa. La specialista ha diagnosticato il morso e ha avviato le cure necessarie. Corti ha riferito che la lesione inizialmente sembrava un semplice problema cutaneo.

Milano, 13 luglio 2026 – “Pensavo fosse un pelo incarnito. Ma in realtà ero stato morso da una zecca in Africa”. Stefano Corti ha raccontato nelle scorse ore quanto gi è accaduto dopo il rientro da un viaggio in Sud Africa: dolori, febbre alta e una lesione che aveva ricollegato a un banale pelo incarnito. Poi il ricovero in ospedale a Milano e la diagnosi di una infettivologa: morso di una zecca. Il conduttore tv, volto delle Iene, ha spiegato come sta adesso, dopo le cure, raccontando la sua odissea e i sintomi riscontrati al rientro in Italia. Il rientro in Italia e i primi segnali . "Praticamente cosa è successo: mi ha morso questa zecca quando ero in Africa ma non me ne sono accorto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morso da una zecca in Sud Africa, come sta Stefano Corti: “Pensavo fosse un pelo incarnito, l’infettivologa ha subito capito tutto”

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