stefano cappellini nominato direttore ad interim di repubblica

Il Gruppo Gedi ha nominato Stefano Cappellini come direttore ad interim di Repubblica, con effetto immediato. La decisione è stata comunicata dall’editore, senza ulteriori dettagli sulla durata dell’incarico. Cappellini assume la responsabilità della direzione del quotidiano fino a quando non verrà indicato un nuovo direttore. La nomina avviene in un momento di cambiamenti nella gestione del giornale.

Il Gruppo Gedi ha nominato Stefano Cappellini direttore responsabile ad interim di Repubblica con effetto immediato. L’ha annunciato l’editoe spiegando che «forte della sua profonda conoscenza del giornale, della sua redazione e dei suoi valori, Cappellini assumerà la piena responsabilità della direzione editoriale della testata fino al completamento definitivo del processo di nomina del direttore responsabile». La nomina segue le dimissioni di Mario Orfeo. È stato direttore de Il Riformista e caporedattore de Il Messaggero. Entrato nel giornale nel 2016, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, affermandosi come una delle firme di riferimento nell’analisi politica e nell’attualità. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Repubblica, Stefano Cappellini nominato direttore ad interimIl Gruppo Gedi ha annunciato l'assegnazione immediata di Stefano Cappellini come direttore ad interim di la Repubblica.

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Stefano Cappellini è il nuovo direttore ad interim di Repubblica. Già vicedirettore del quotidiano, assume l’incarico dopo le dimissioni di Mario Orfeo, nominato nei giorni scorsi direttore editoriale di QN. La nomina di Cappellini è stata comunicata al Comitato x.com

Chi è Stefano Cappellini, direttore ad interim di Repubblica scelto dopo l’uscita di OrfeoCappellini assumerà la piena responsabilità della direzione editoriale della testata fino al completamento definitivo del processo di nomina del Direttore Responsabile ... affaritaliani.it

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