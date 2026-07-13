Il Gruppo Gedi ha nominato Stefano Cappellini direttore responsabile ad interim di “Repubblica” con effetto immediato. Cappellini, 51 anni, ha collaborato al sondaggio di Lavitola su Ranucci. La scelta ha sorpreso la redazione, creando divisioni tra i giornalisti. La nomina segue le dimissioni del precedente responsabile. Cappellini assume il ruolo in un momento di tensioni interne.

Il Gruppo Gedi ha nominato Stefano Cappellini direttore responsabile ad interim di la Repubblica, con effetto immediato. Una scelta a sorpresa data la giovane età (appena 51enne) che ha spaccato le “correnti” all’interno della redazione. Cappellini è da sempre legato a Sigfrido Ranucci. E il suo nome è stato associato a un sondaggio che Walter Lavitola (oggi accusato di essere il mandante dell’attentato nei confronti del conduttore di Report) avrebbe commissionato per proporre la candidatura a presidente del Consiglio dello stesso Ranucci. Le sue prime parole. “Ringrazio l’editore per avermi affidato la responsabilità della direzione editoriale de La Repubblica durante il processo di scelta del nuovo direttore responsabile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Stefano Cappellini direttore “ad interim” di Repubblica: collaborò al sondaggio di Lavitola su Ranucci

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Stefano Cappellini nominato direttore ad interim di Repubblica

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