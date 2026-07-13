Durante le indagini per l’omicidio di una giovane donna a Garlasco, una testimone avrebbe riferito di aver sentito la vittima pronto a confessare qualcosa prima di essere uccisa. La Procura di Pavia prosegue con un nuovo fascicolo, mentre le forze dell’ordine analizzano ulteriori elementi emersi nelle indagini. Nessuna conferma ufficiale sulle nuove ipotesi o sulle testimonianze raccolte, e il caso resta aperto con diverse piste investigative.

Mentre la Procura di Pavia continua a lavorare sulla nuova inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco si arricchisce di ricostruzioni e ipotesi che provano a rileggere alcuni degli elementi emersi nel corso delle indagini. Al centro restano i punti ancora da chiarire, i rapporti tra le persone coinvolte e le tracce informatiche tornate sotto osservazione. È proprio partendo da alcuni di questi elementi che prende forma una nuova ipotesi giornalistica. Chiara potrebbe essere stata vittima di un ricatto e aver deciso di non parlarne né con Alberto Stasi né con la famiglia, scegliendo invece di affrontare da sola la persona che le stava facendo pressione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Stava per dire tutto, poi l’hanno uccisa”. Garlasco, una inedita ricostruzione del delitto

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Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova ricostruzione del delitto

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