Garlasco la nuova ricostruzione del delitto | così Chiara Poggi sarebbe stata uccisa

Da panorama.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quasi diciannove anni, la ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco è stata rivista. Secondo le nuove analisi, l’aggressione si sarebbe svolta in un arco di tempo più lungo rispetto a quanto ipotizzato in passato, e la vittima sarebbe stata colpita in una zona diversa rispetto a quella indicata precedentemente. La scena del delitto e i movimenti della ragazza sono stati oggetto di approfondimenti recenti.

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Per quasi diciannove anni, il delitto di Garlasco è rimasto fissato in una ricostruzione precisa: un’aggressione rapida, consumata in pochi minuti, con Chiara Poggi sorpresa e uccisa vicino alle scale della cantina. Oggi, però, la nuova inchiesta della Procura di Pavia, coordinata dal procuratore Fabio Napoleone e condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, ridisegna completamente la scena dell’omicidio. Una sequenza molto più lunga, feroce e frammentata, che avrebbe avuto come protagonista Andrea Sempio. Secondo la nuova ipotesi investigativa, tutto comincia nel soggiorno della villetta di via Pascoli, dove Chiara stava probabilmente facendo colazione.🔗 Leggi su Panorama.it

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Garlasco: possibile ricostruzione del delitto di Chiara Poggi

Video Garlasco: possibile ricostruzione del delitto di Chiara Poggi

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