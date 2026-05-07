Garlasco la nuova ricostruzione del delitto | così Chiara Poggi sarebbe stata uccisa

Dopo quasi diciannove anni, la ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco è stata rivista. Secondo le nuove analisi, l’aggressione si sarebbe svolta in un arco di tempo più lungo rispetto a quanto ipotizzato in passato, e la vittima sarebbe stata colpita in una zona diversa rispetto a quella indicata precedentemente. La scena del delitto e i movimenti della ragazza sono stati oggetto di approfondimenti recenti.

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Per quasi diciannove anni, il delitto di Garlasco è rimasto fissato in una ricostruzione precisa: un’aggressione rapida, consumata in pochi minuti, con Chiara Poggi sorpresa e uccisa vicino alle scale della cantina. Oggi, però, la nuova inchiesta della Procura di Pavia, coordinata dal procuratore Fabio Napoleone e condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, ridisegna completamente la scena dell’omicidio. Una sequenza molto più lunga, feroce e frammentata, che avrebbe avuto come protagonista Andrea Sempio. Secondo la nuova ipotesi investigativa, tutto comincia nel soggiorno della villetta di via Pascoli, dove Chiara stava probabilmente facendo colazione.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, la nuova ricostruzione del delitto: così Chiara Poggi sarebbe stata uccisa Garlasco: possibile ricostruzione del delitto di Chiara Poggi Notizie correlate “L’arma del delitto?”. Garlasco, la rivelazione del consulente Capra: “Chiara Poggi uccisa così”Si torna a parlare dell’arma del delitto di Garlasco, uno dei punti più controversi del caso che ha portato alla condanna di Alberto Stasi per... Garlasco, per i pm Andrea Sempio uccise Chiara Poggi ‘per un rifiuto’ : nuova ricostruzione del delittoAndrea Sempio, cosa sostiene la Procura di Pavia Secondo la Procura di Pavia, Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi ‘per un rifiuto’. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi; Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Delitto di Garlasco, la nuova ricostruzione: Sempio uccise Chiara Poggi per un rifiuto; Delitto Garlasco, i legali dei Poggi: Nuova ipotesi irreale, sembra costruita a tavolino. Garlasco, la nuova ricostruzione del delitto: così Chiara Poggi sarebbe stata uccisaLa nuova inchiesta ricostruisce un’aggressione lunga e feroce: dalle prime gocce di sangue in soggiorno alla fuga del killer. panorama.it Garlasco, la nuova ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi: l’approccio, la fuga e i colpi sulla scala. E quella frase: Lì c’era sangueLa nuova ricostruzione del delitto di Garlasco torna dentro la villetta di via Pascoli e rilegge, passo dopo passo, gli ultimi momenti di Chiara Poggi. thesocialpost.it È stata da poco notificata ad Andrea Sempio la chiusura delle indagini per il delitto di Garlasco. Il 38enne è accusato di aver ucciso Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. La difesa ha ricevuto dunque l'avviso di conclusione delle ind - facebook.com facebook #Garlasco La Procura di Pavia dopo aver chiuso l’inchiesta di Andrea #Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, invierà a Milano la richiesta di revisione del processo di Alberto #Stasi, condannato a 16 anni. x.com