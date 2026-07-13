Secondo un’ipotesi giornalistica presentata in un programma televisivo, Chiara sarebbe stata vittima di ricatti. La ragazza avrebbe cercato di rivelare qualcosa a qualcuno prima di essere uccisa. Non ci sono altre conferme o dettagli ufficiali sulla dinamica del delitto o sugli eventuali responsabili. La teoria si basa su ricostruzioni e analisi di fonti non ufficiali.

Nell’ultima puntata di DarkSide – Storia Segreta d’Italia, Gianluca Zanella propone una nuova ipotesi giornalistica sul delitto di Garlasco, partendo da una domanda centrale: perché Chiara Poggi, se davvero subiva forti pressioni o temeva l’ossessione di qualcuno, non ne parlò mai né con il fidanzato Alberto Stasi, né con la famiglia, né con gli amici più stretti? Zanella collega due elementi finora considerati separati. Il primo è un’attività informatica del 30 agosto 2006 sul computer di casa Poggi, individuata dal consulente Paolo Dal Checco: un caso di e-whoring, cioè l’uso di foto di una persona inconsapevole (un’amica e collega di Chiara ) per creare false identità online. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Garlasco, l'ipotesi sul delitto: "Chiara era ricattata. Voleva dire tutto, chi l'ha uccisa"

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GARLASCO, LE ULTIME NOVITA SULL'OMICIDIO DI CHIARA POGGI: PARLA LA LEGALE DI STASI

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#Garlasco Chiara sapeva. Non poteva parlarne con nessuno. E quel silenzio le è sfuggito di mano. L'ipotesi del ricatto di @GianlucaZanell2 che potrebbe riscrivere il caso. Guarda l'approfondimento completo youtube.com/live/KzHNWFUVd… x.com

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