Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Greenland 2: Migration riporta Gerard Butler nei panni di John Garrity nel sequel del disaster movie che aveva conquistato il pubblico con il suo mix di azione e tensione. Cinque anni dopo il devastante impatto della cometa Clarke, la famiglia Garrity è costretta a intraprendere una nuova e disperata migrazione verso la. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Lunedi 13 Luglio 2026 - Greenland 2: Migration

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