Cosa vedere su Sky Cinema stasera Lunedi 13 Luglio 2026 - Greenland 2 | Migration
Alle 21:00 su Sky Cinema, va in onda Greenland 2: Migration, sequel del film disaster con Gerard Butler che interpreta John Garrity. Il film riprende le vicende del personaggio coinvolto in una crisi globale. La programmazione prosegue con altri titoli, ma questa è la principale anteprima della serata.
Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Greenland 2: Migration riporta Gerard Butler nei panni di John Garrity nel sequel del disaster movie che aveva conquistato il pubblico con il suo mix di azione e tensione. Cinque anni dopo il devastante impatto della cometa Clarke, la famiglia Garrity è costretta a intraprendere una nuova e disperata migrazione verso la. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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