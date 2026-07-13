Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Qualiano dopo essere tornato nell’abitazione della madre, nonostante un divieto. L’intervento delle forze dell’ordine è scaturito da un allarme attivato dal sistema anti-stalking. L’arresto è stato eseguito in precedenza per comportamenti persecutori, e l’uomo è stato trovato in casa della madre, violando le restrizioni imposte.

Qualiano, scatta l’allarme anti-stalking: 30enne arrestato in casa della madre nonostante il divieto. L’allarme lanciato dal dispositivo anti-stalking. È stato il dispositivo anti-stalking assegnato alla vittima a far scattare l’intervento dei Carabinieri durante la notte a Qualiano. I militari della Sezione Radiomobile di Giugliano in Campania hanno arrestato un 30enne che avrebbe violato il divieto di avvicinamento e l’allontanamento dalla casa familiare disposti dall’Autorità Giudiziaria. A darna notizia i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Le precedenti denunce. Secondo quanto ricostruito, il giovane era già destinatario di misure restrittive dopo una serie di comportamenti denunciati dalla madre, vittima di minacce e continue richieste di denaro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Stalking, viola il divieto e torna dalla madre: arrestato 30enne a Qualiano

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