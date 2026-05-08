Stalking all' ex fidanzata viola il divieto di dimora e torna in Sicilia | arrestato trentenne

Un uomo di 30 anni, già destinatario di un divieto di dimora in Sicilia per atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso sulla stessa isola. Nonostante il divieto, il trentenne avrebbe fatto ritorno nell’isola, violando la misura cautelare. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine, che hanno confermato la presenza dell’uomo nel territorio.

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