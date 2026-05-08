Stalking all' ex fidanzata viola il divieto di dimora e torna in Sicilia | arrestato trentenne

Da agrigentonotizie.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 30 anni, già destinatario di un divieto di dimora in Sicilia per atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso sulla stessa isola. Nonostante il divieto, il trentenne avrebbe fatto ritorno nell’isola, violando la misura cautelare. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine, che hanno confermato la presenza dell’uomo nel territorio.

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Era stato allontanato dalla Sicilia con un divieto di dimora per atti persecutori ai danni dell'ex fidanzata, ma sarebbe tornato sull'isola violando la misura cautelare. I carabinieri di Favara hanno arrestato un trentenne disoccupato del posto che adesso dovrà rispondere anche di inosservanza.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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