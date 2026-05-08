Stalking all' ex fidanzata viola il divieto di dimora e torna in Sicilia | arrestato trentenne
Un uomo di 30 anni, già destinatario di un divieto di dimora in Sicilia per atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso sulla stessa isola. Nonostante il divieto, il trentenne avrebbe fatto ritorno nell’isola, violando la misura cautelare. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine, che hanno confermato la presenza dell’uomo nel territorio.
Era stato allontanato dalla Sicilia con un divieto di dimora per atti persecutori ai danni dell'ex fidanzata, ma sarebbe tornato sull'isola violando la misura cautelare. I carabinieri di Favara hanno arrestato un trentenne disoccupato del posto che adesso dovrà rispondere anche di inosservanza.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Viola il divieto di dimora e viene sorpreso a San Fermo Della Battaglia vicino Como, arrestato 20enneUn 20enne originario della Guinea, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Como in seguito all’aggravamento della misura cautelare a suo...
Viola il divieto di dimora e aggredisce il vigilante di un supermercato durante un furto a Vicenza, arrestatoUn arresto per tentata rapina impropria e violazione delle misure restrittive, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto...
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Pedina la ex fidanzata a Roma, il comico Massimo Bagnato arrestato per stalking; Stalking all'ex fidanzata, viola il divieto di dimora e torna in Sicilia: arrestato trentenne; Pedina per giorni l’ex fidanzata: arrestato Bagnato, volto di Zelig; Arrestato per stalking il comico Massimo Bagnato.
Stalking, favarese vìola divieto di dimora e viene arrestatoAvrebbe violato il divieto di dimora che gli era stato imposto per una vicenda di atti persecutori ai danni dell’ex fidanzata ... grandangoloagrigento.it
Massimo Bagnato arrestato con l'accusa di stalking su segnalazione dell'ex fidanzataMassimo Bagnato arrestato per stalking: cosa è successo e chi è l’ex fidanzata che ha chiamato i carabinieri dopo averlo trovato sotto casa. alfemminile.com
Tragedia di via delle Piante: chiesto il processo per il nonno di Manuel. Accusato di stalking ai parenti Leggi qui: https://altarimini.it/tragedia-di-via-delle-piante-chiesto-il-processo-per-il-nonno-di-manuel-accusato-di-stalking-ai-parenti.php facebook
Stalking e violenza sessuale: sono i reati per i quali è gli arresti domiciliari l'arciere della nazionale paralimpica Matteo Bonacina. Avrebbe pesantemente molestato almeno cinque atlete e un'allenatrice tra il tra il 2019 e il 2024. #ANSA x.com