Veroli viola il divieto e torna a maltrattare la madre | arrestato 36enne

A Veroli, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni che, nonostante un ordine giudiziario di protezione, si è avvicinato e ha maltrattato di nuovo la madre. L’intervento è avvenuto dopo che il soggetto aveva violato il divieto stabilito dal tribunale. Sul luogo sono intervenuti i militari per eseguire l’arresto e per ricostruire quanto accaduto.

A Veroli i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni che, nonostante un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria a tutela dei familiari, avrebbe nuovamente avvicinato e maltrattato la madre.Le precedenti aggressioniLa misura cautelare era stata disposta a seguito di ripetuti episodi di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Viola il divieto e torna a perseguitare la madre: arrestatoL'uomo, già denunciato, è stato sorpreso dai carabinieri nell'abitazione della donna nonostante i provvedimenti del giudice Nonostante i... Leggi anche: Picchia la madre e viola il divieto di avvicinamento: arrestato due volte in 48 ore Aggiornamenti e contenuti dedicati Viola il divieto e torna dalla exNon era nuovo a comportamenti di questo genere e, per questo motivo, i carabinieri della stazione di Porotto non hanno mai abbassato la guardia. Un 60enne residente in città, colpito da tempo dal ... ilrestodelcarlino.it Viola il divieto di avvicinamento: 59enne finisce in carcerePalaia, 19 febbraio 2026 - Nel pomeriggio dello scorso 17 febbraio, i carabinieri della stazione di Palaia hanno arrestato un uomo di 59 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal ... lanazione.it