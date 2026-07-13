St Louis School | eccellenza a Milano con record negli esami internazionali

Notizia in breve

La St. Louis School di Milano ha ottenuto risultati record negli esami internazionali, confermando la sua reputazione come istituto di alta qualità. Gli studenti hanno raggiunto punteggi elevati, evidenziando una preparazione approfondita e competitiva. I risultati rafforzano il ruolo della scuola come punto di riferimento per percorsi accademici di livello internazionale e per l'accesso ai principali atenei mondiali.