St Louis School | eccellenza a Milano con record negli esami internazionali
La St. Louis School di Milano ha ottenuto risultati record negli esami internazionali, confermando la sua reputazione come istituto di alta qualità. Gli studenti hanno raggiunto punteggi elevati, evidenziando una preparazione approfondita e competitiva. I risultati rafforzano il ruolo della scuola come punto di riferimento per percorsi accademici di livello internazionale e per l'accesso ai principali atenei mondiali.
La St. Louis School di Milano si conferma un'eccellenza educativa globale. I recenti risultati degli esami testimoniano il valore di un percorso accademico d'élite, capace di proiettare gli studenti verso i migliori atenei internazionali grazie a una preparazione di altissimo livello.Scuola, Milano eccellenza in Europa: St. Louis School da record negli esami internazionaliI diplomati della St. Louis School di Milano superano di quasi 7 punti la media mondiale dell'International Baccalaureate, posizionando l'istituto meneghino tra le migliori scuole internazionali d'Europa. Con un punteggio medio di 37,5 (rispetto al 30,88 globale), la scuola si conferma un incubatore di talenti diretti verso l'Olimpo universitario, tra cui Oxford e Imperial College. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
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