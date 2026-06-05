indycar si torna su ovale a st louis

A pochi giorni dall’avvincente round a Detroit, la NTT IndyCar Series si sposta a St. Louis per una nuova competizione su ovale. Tutto è pronto per la terza prova all’interno di un catino della stagione 2026 dopo gli appuntamenti di Phoenix e Indianapolis. Questa volta il percorso è completamente differente, uno degli ovali più atipici dell’intero calendario. La pista ha una metratura di 1.250 miles (2.012 km) composta da quattro curve: le prime due hanno un raggio più stretto ed 11 gradi, mentre le altre sono più ampie e con un banking di 9°. Dal 2004 al 2016 l’IndyCar non ha corso in questa specifica pista che negli ultimi anni ha premiato Scott Dixon (race-1 2020, 2023), Will Power (2018), Takuma Sato (2019), Josef Newgarden (2017, race-2 2020, 2021, 2022, 2024) e Kyle Kirkwood (2025). 🔗 Leggi su Oasport.it

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