Le serie dell'anno scelte dai Gotham Television Awards stavolta includono un paio di titoli che non sono esattamente tra i più virali, cosa che accade di rado. Per capirci, un anno fa erano The Pitt, Adolescence e The Studio, tre produzioni di cui tutti hanno parlato ininterrottamente da quando sono uscite sulle rispettive piattaforme. Ora, il 2026 premia sia show molto chiacchierati che altri belli ma poco condivisi sui social, vedi alla voce I Love LA, migliore serie comedy e DTF St. Louis, miglior miniserie. I due titoli, entrambi targati HBO Max, hanno avuto una buona accoglienza da parte della critica e streams positivi ma non sufficienti per dominare la conversazione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I Gotham Television Awards hanno finalmente acceso i riflettori su I Love LA e DFT St. Louis

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