La 69ª edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto si è chiusa questa sera con un record di incassi e di proposte culturali. È la prima edizione sotto la guida del nuovo Direttore Artistico, Daniele Cipriani. Durante l’evento sono state registrate alte presenze di pubblico e numeri di vendita mai raggiunti prima. La rassegna ha anche suscitato molte emozioni tra gli spettatori, evidenziando un successo sia economico che culturale.

Si conclude questa sera la 69a edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, la prima guidata dal nuovo Direttore Artistico Daniele Cipriani. Per 17 giorni la città umbra è tornata a essere il cuore pulsante della scena artistica internazionale: tra debutti, produzioni d’avanguardia e maestri consacrati, il Festival ha ritrovato la propria energia più autentica, raccogliendo la preziosa eredità di Gian Carlo Menotti per rilanciarla in un nuovo slancio internazionale, aperto al dialogo tra musica, opera, prosa danza, teatro e arti visive. Un’edizione che ha riportato Spoleto al centro del mondo, restituendo al pubblico quell’atmosfera che... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Spoleto 69: record assoluto di incasso, di proposta culturale e di emozioni

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