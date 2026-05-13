A Milano, si discute di una proposta per vietare completamente il fumo nei parchi cittadini. La questione riguarda le modifiche alle norme attuali e le conseguenze pratiche per chi fuma nelle aree verdi. La proposta arriva in un momento in cui le regole sulla distanza minima da aree sensibili vengono spesso ignorate. Il confronto tra le parti si svolge all’interno del Comune, senza ancora una decisione definitiva.

? Punti chiave Cosa cambierà concretamente per chi fuma nei parchi milanesi?. Perché le attuali regole sulla distanza minima non vengono rispettate?. Come influirà il nuovo divieto sulla gestione dei marciapiedi cittadini?. Chi sosterrà l'applicazione delle sanzioni per le nuove violazioni?.? In Breve Daniele Nahum e Alessandro De Chirico criticano la proposta per mancanza di applicabilità.. Lega e PD mostrano posizioni divergenti sulla tutela sanitaria e libertà individuale.. Solo 35 violazioni della distanza di dieci metri registrate dal gennaio 2025.. Il divieto di fumare nei parchi milanesi risulta operativo già dal 2020.. Il Comune di Milano prepara una stretta radicale sui fumatori con l’ordine del giorno presentato da Marzia Pontone, che punta a eliminare totalmente il fumo nelle aree pubbliche già soggette a restrizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, proposta di divieto assoluto del fumo: scontro in Comune

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice

Notizie correlate

Milano città senza fumo: polemica in Comune sul divieto assoluto, malumori anche in maggioranzaMilano – L’ordine del giorno si intitola ‘Milano città senza fumo’ e punto su un’ulteriore stretta rispetto al divieto di fumare in luoghi pubblici.

Spiagge smoke free a Palermo, la proposta: "Divieto di fumo in tutti gli arenili, ormai colmi di mozziconi"“In vista dell’imminente stagione estiva, rivolgo al sindaco una richiesta formale affinché venga emanata un’ordinanza che introduca il divieto di...

Argomenti più discussi: Fumo all'aperto a Milano, salta (per ora) il divieto totale: scontro in consiglio; A Milano stop a botti e petardi per la sicurezza di animali e ambiente; Ritorno al futuro: il quartiere di Milano dove rimettere le regole di una volta; Addio botti e petardi a Milano: il nuovo divieto (quasi) ovunque e le multe previste.

IL DDL CIELI BLU È IN GAZZETTA UFFICIALE L'avv. Frida Chialastri è stata di parola rispetto alla conferenza stampa del 20/3/2026. Ora tocca ai cittadini rimboccarsi le maniche per portare in Parlamento il divieto di questo crimine contro l'umanità G.U. gazz x.com

Il vostro programma per Milano per i prossimi anni reddit

Addio botti e petardi a Milano: il nuovo divieto (quasi) ovunque e le multe previsteIl consiglio comunale approva il nuovo stop ai botti vicino ad abitazioni e aree sensibili: ecco dove non si potranno più usare e quanto si rischia. Accordo bipartisan ... milanotoday.it