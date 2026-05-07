Tribunali di Spoleto e Terni parere favorevole del Consiglio regionale alla proposta di salvaguardia
L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha espresso un parere positivo sulla proposta di risoluzione presentata dalla prima commissione, riguardante la tutela della geografia giudiziaria della regione e la salvaguardia dei tribunali di Terni e Spoleto. La decisione è stata comunicata durante una sessione dedicata alle questioni legali e giudiziarie, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.
L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha espresso parere favorevole alla proposta di risoluzione presentata dalla prima commissione sulla "Tutela della geografia giudiziaria umbra e salvaguardia deiTribunali di Terni e Spoleto".La proposta impegna la giunta a "rappresentare nelle sedi istituzionali.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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