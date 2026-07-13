Parigi ha convocato l'ambasciatore russo dopo aver rilevato una vasta campagna di cyber-attacchi proveniente dalla Russia. Secondo fonti ufficiali, si tratta di un'operazione di spionaggio e sabotaggio rivolta ai sistemi digitali europei. Berlino ha confermato di aver ricevuto segnalazioni analoghe. L'Unione Europea ha annunciato l'intenzione di adottare sanzioni contro soggetti coinvolti.

Una maxi campagna informatica dei servizi segreti di Mosca in Europa, a fini di sabotaggio e spionaggio. La denuncia arriva da Parigi, che ha convocato l'ambasciatore russo per protesta. Poco dopo gli ha fatto eco Berlino. L'accusa è partita dal ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, che ha denunciato su Bfmtv-Rmc «una vasta campagna informatica con finalità di sabotaggio e spionaggio condotta dalla Russia in una decina di paesi europei. Imporremo inoltre sanzioni a nove persone e quattro entità responsabili di questa campagna informatica, orchestrata dal servizio di sicurezza Fsb». Anche il ministero degli Esteri... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Spie e sabotaggi, maxi cyber-attacco russo contro l'Europa». Parigi e Berlino convocano gli ambasciatori. Sanzioni dall'Ue

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