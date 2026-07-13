Parigi e Berlino hanno convocato gli ambasciatori russi dopo l’accusa di Mosca di una campagna informatica di sabotaggio e spionaggio in circa dieci Paesi europei. Bruxelles e Londra hanno annunciato sanzioni contro la Russia. Secondo le autorità europee, si tratta di un’operazione di vasta scala volta a compromettere le infrastrutture e raccogliere informazioni. La Russia nega le accuse.

Quella che sta conducendo Mosca è “una vasta campagna informatica con finalità di sabotaggio e spionaggio condotta da Mosca in una decina di Paesi europei”. Motivo per cui nei prossimi giorni Parigi convocherà “l’ambasciatore della Russia in Francia” e adotterà sanzioni contro “nove individui e quattro entità”, ritenuti responsabili di “questa campagna informatica orchestrata dall’Fsb”. L’annuncio del ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, arriva nel giorno in cui Parigi ospita la riunione della coalizione dei Volenterosi per l’Ucraina, a cui saranno presenti, fra gli altri, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friederich Merz, Voldymyr Zelensky e molti altri capi di Stato e di governo, mentre per l’Italia è presente il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mosca spia e sabota l’Europa”: Parigi e Berlino convocano gli ambasciatori russi. Sanzioni da Bruxelles e Londra

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