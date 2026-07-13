Parigi denuncia attacco ibrido russo contro l’Europa Francia e Germania convocano gli ambasciatori

Da repubblica.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Parigi ha denunciato un attacco ibrido proveniente dalla Russia contro l’Europa. La Francia e la Germania hanno convocato gli ambasciatori per discutere della questione. Un rappresentante ha parlato di una vasta campagna cyber finalizzata a sabotaggio e spionaggio. Sono previste sanzioni contro nove persone e quattro entità ritenute responsabili dell’operazione, attribuita direttamente ai servizi di intelligence russi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Barrot parla di “vasta campagna cyber con finalità di sabotaggio e spionaggio”. E si prepara a varare sanzioni contro nove persone e quattro entità ritenute responsabili dell’operazione, attribuita direttamente all’Fsb. 🔗 Leggi su Repubblica.it

parigi denuncia attacco ibrido russo contro l8217europa francia e germania convocano gli ambasciatori
© Repubblica.it - Parigi denuncia attacco ibrido russo contro l’Europa. Francia e Germania convocano gli ambasciatori
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La Russia riceve gli ambasciatori di Francia, Uk e Germania. Lavrov: «Ascoltiamo con interesse». Svolta diplomatica sull’Ucraina?Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono arrivati al ministero degli Esteri di Mosca per incontri con funzionari russi, dopo il...

Ambasciatori di Francia, Germania e GB da Lavrov: ennesima doccia freddaIl ministro degli Esteri russo ha ricevuto rappresentanti diplomatici di Francia, Germania e Regno Unito, che hanno espresso preoccupazioni sulla...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web