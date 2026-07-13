Parigi denuncia attacco ibrido russo contro l’Europa Francia e Germania convocano gli ambasciatori
Parigi ha denunciato un attacco ibrido proveniente dalla Russia contro l’Europa. La Francia e la Germania hanno convocato gli ambasciatori per discutere della questione. Un rappresentante ha parlato di una vasta campagna cyber finalizzata a sabotaggio e spionaggio. Sono previste sanzioni contro nove persone e quattro entità ritenute responsabili dell’operazione, attribuita direttamente ai servizi di intelligence russi.
Barrot parla di “vasta campagna cyber con finalità di sabotaggio e spionaggio”. E si prepara a varare sanzioni contro nove persone e quattro entità ritenute responsabili dell’operazione, attribuita direttamente all’Fsb. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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