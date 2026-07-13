Il whisky speziato di Thunderdonk si distingue per una produzione complessa e un contenuto di alcol elevato. La bevanda, nota per la sua tradizione e intensità, può risultare difficile da apprezzare per i consumatori più giovani. La sua natura richiede attenzione e conoscenza, rendendola meno accessibile a chi si avvicina per la prima volta a questa tipologia di distillato.

Il whisky non è bevanda semplicissima. Con la sua complessità, il tenore alcolico certamente non pediatrico e l'aura di tradizione che si porta appresso, può mettere in soggezione i consumatori più giovani. È per questo che sempre più brand stanno lanciando sul mercato degli «ibridi», ovvero dei liquori aromatizzati a base whisky, che possano intercettare palati meno avvezzi al distillato puro. I capofila sono lo storico Fireball alla cannella e il Southern Comfort americano, a cui sono seguite diverse versioni di Jack Daniel's al miele o alla mela. Su questa scia si innesta Thunderdonk, il nuovo brand che viene importato dalla Nuova Zelanda da Meregalli Spirits. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spiced whisky, l’altro mondo di Thunderdonk

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Furti nei supermercati: giovane ruba whisky, un altro beve all'interno dell'esercizioVenerdì, due cittadini stranieri sono stati denunciati dalla Polizia di Latina per due diversi episodi di furto in supermercati della città.

All’asta uno dei whisky più rari del mondo: caccia alla bottiglia da quasi 400 mila euroÈ stata messa all'asta una delle bottiglie di whisky più rare al mondo, con un prezzo di stima che si aggira intorno ai 400 mila euro.