Furti nei supermercati | giovane ruba whisky un altro beve all' interno dell' esercizio

Venerdì, due cittadini stranieri sono stati denunciati dalla Polizia di Latina per due diversi episodi di furto in supermercati della città. Uno dei due è stato sorpreso mentre cercava di portare via una bottiglia di whisky, mentre l’altro è stato trovato mentre stava bevendo all’interno di un esercizio commerciale. Le autorità hanno proceduto alle denunce, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Due cittadini stranieri sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Latina per due distinti episodi di furto avvenuti venerdì in alcuni supermercati del capoluogo pontino. Il primo caso si è verificato nel pomeriggio all’interno del centro commerciale “Le Torri”, in viale Nervi. Il personale.🔗 Leggi su Latinatoday.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Furti di alimentari nei supermercati. Due arrestati, merce recuperataI carabinieri della stazione di Gravellona hanno notato la loro auto parcheggiata nei pressi del supermercato Gulliver di Cilavegna e si sono...

Furti nei supermercati: arrestata coppia che svaligiava gli anziani? Cosa sapere Coppia arrestata a Bologna per furti di portafogli a persone anziane nei supermercati.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Furti nei supermercati e fuga contromano tra Concordia e Portogruaro: carabinieri sparano all’auto; Latina, due furti nei supermercati: denunciati dalla Polizia due cittadini stranieri; Così venivano alleggeriti i camion alle Roveri; Terni, ruba cento euro di parmigiano al centro commerciale di Cospea e aggredisce il vigilante.

Taranto, furto al supermercato: giovane bloccato dopo la fugaI poliziotti della Squadra Volante di Taranto sono intervenuti presso un supermercato del centro città dopo aver ricevuto la segnalazione di una rapina appena compiuta. Ascoltando il personale dell’es ... grottaglieinrete.it

Furti a raffica nei parcheggi di supermercati e asiliNei parcheggi dei supermercati e dei centri commerciali, in quelli delle scuole e dei nidi di infanzia. Sono i luoghi dove si annidano malintenzionati e dove è possibile trovare brutte sorprese alle ... lanazione.it

Ladro seriale della Valle d’Itria, è un 43enne di Cisternino accusato di circa 40 furti: chiuse le indagini x.com