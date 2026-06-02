È stata messa all'asta una delle bottiglie di whisky più rare al mondo, con un prezzo di stima che si aggira intorno ai 400 mila euro. La bottiglia, considerata tra le più pregiate, rappresenta un esempio di conservazione di un distillato di alto valore storico e collezionistico. La vendita si è svolta di recente, attirando l’interesse di collezionisti da tutto il mondo. Non sono stati comunicati dettagli sulla provenienza o sul produttore del whisky.

Alcuni tesori liquidi riescono a sfidare il tempo, mantenendo gusto ed eleganza a distanza di decenni. Il palcoscenico, in questo caso, è quello delle occasioni imperdibili. Catawiki, punto di riferimento assoluto per il collezionismo di nicchia, accende i riflettori su una delle vette più alte e corteggiate del distillato nipponico: un leggendario single malt Karuizawa 1960, invecchiato per ben 52 anni. Con una stima che oscilla tra i 300.000 e i 375.000 euro, questa rarissima bottiglia si prepara a riscrivere la storia della piattaforma: se il martelletto del banditore confermerà le aspettative, si tratterà del nuovo record assoluto per la categoria spirits sul marketplace. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - All’asta uno dei whisky più rari del mondo: caccia alla bottiglia da quasi 400 mila euro

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