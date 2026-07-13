Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha annunciato una nuova iniziativa riguardante le spiagge libere del territorio. Dopo la conferma al primo turno delle elezioni amministrative 2024, ha avviato un’azione per modificare l’accesso e la gestione delle aree balneari pubbliche. L’obiettivo è riformare la fruizione delle spiagge senza interventi di tipo commerciale o privato.

Si chiama Josi Gerardo Della Ragione, ha 39 anni, è stato confermato al primo turno sindaco di Bacoli alle amministrative 2024 ed ha deciso di dare il via a una vera e propria rivoluzione civica delle spiagge libere. E non a parole. Il giovane sindaco di Bacoli, provincia di Napoli, rieletto in coalizione di centrosinistra con quasi il 56% di cui il 36.34% ottenuto dalla sua lista civica FreeBacoli in una tornata elettorale che ha visto al voto oltre il 70% dei cittadini di Bacoli, sta diventando il simbolo del mare diritto di tutti. Josi Gerardo della Ragione, delegato Anci Campania Politiche sociali e welfare, balzato alla ribalta per il suo intervento via social contro il titolare di uno stabilimento balneare di Bacoli che, spiega il sindaco, “ha definito chi utilizza la spiaggia libera “un pezzente”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Spiagge libere: la rivoluzione civica del sindaco dei “pezzenti”

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