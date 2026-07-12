Il sindaco di Bacoli scrive al balneare che ha dato dei pezzenti a chi va al mare sulle spiagge libere | Il vostro tempo è finito i pezzenti si riprenderanno ciò che è loro
Il sindaco di Bacoli ha scritto a un gestore di stabilimenti balneari, minacciando che i “pezzenti” si riprenderanno le spiagge libere. Nel messaggio, si legge che “il vostro tempo è finito”. La polemica nasce dopo che il balneare aveva chiamato “pezzenti” chi utilizza le spiagge pubbliche. In Italia, tra stabilimenti e spiagge libere, il 40-50% dei litorali è occupato da stabilimenti, lasciando alcune zone libere e inaccessibili.
Se in Italia sono occupati da stabilimenti balneari il 40-50% dei litorali (spesso lasciando liberi i tratti in posizioni sfavorevoli) con punte di occupazione del 70% del litorale in regioni come Liguria, Emilia-Romagna e Campania, il sindaco di Bacoli, località a nord di Napoli di fronte a Procida, da tempo si batte per ridare ai cittadini la possibilità di fare il bagno liberamente (anche rispetto alle porzioni di litorale occupata da lidi militare). In questo contesto lo «scontro» sindaco-balneari è arrivato a una sua inequivocabile definizione con l'entrata in scena di una signora, che - riferisce il sindaco - dalla spiaggia libera è andata a lido vicino, ha consumato una bibita, ha chiesto di usare il bagno, e si è sentita per questo dare della «pezzente». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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Temi più discussi: Pezzenti quelli che vanno nelle spiagge libere. E il sindaco di Bacoli: Le aumenteremo; Bacoli, il sindaco-coraggio e la spiaggia dei pezzenti; Amo i pezzenti: la risposta del sindaco di Bacoli a chi ha insultato chi frequenta la spiaggia libera è una lezione di civiltà; Spiagge libere a Bacoli, il sindaco ai balneari: Il vostro tempo è finito. Libereremo il lungomare dagli imprenditori senza scrupoli e sarà una rivoluzione.
#Bacoli: il gestore di un lido balneare attacca il Sindaco: Il Sindaco vuole la #spiaggia libera perché ama i pezzenti. Lui lo gela: Li amo. Ha ragione. Spiaggia libera per tutti. Bravo Sindaco!! Dovrebbero fare tutti così!! @Reg_Campania x.com
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